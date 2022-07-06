Ирина Винер и Алишер Усманов развелись в ЗАГСе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.
Сегодня стало известно о прекращении производства по делу о расторжении брака.
«Мы развелись в ЗАГСе», – сообщила Винер-Усманова.
Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте приостановил исполнение своих обязанностей.
«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке