Ирина Винер и Алишер Усманов развелись в ЗАГСе

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова подтвердила информацию о разводе с бизнесменом .

Сегодня стало известно о прекращении производства по делу о расторжении брака.

«Мы развелись в ЗАГСе», – сообщила Винер-Усманова.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте приостановил исполнение своих обязанностей.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке