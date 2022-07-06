Ирина Винер и Алишер Усманов развелись в ЗАГСе

Теги художественная гимнастика светская хроника Ирина Винер Алишер Усманов ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

Сегодня стало известно о прекращении производства по делу о расторжении брака.

«Мы развелись в ЗАГСе», – сообщила Винер-Усманова.

Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте приостановил исполнение своих обязанностей.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке

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