Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер

решил отозвать свой иск о разводе с .

На портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы сообщается о прекращении производства по делу. Представители Усманова заявили в суде отказ от требований, передает «Р-Спорт».

«Производство по гражданскому иску прекратить в связи с отказом истца от исковых требований», – огласил решение судья Борис Сафарин.

О том, что пара намерена расторгнуть брак, стало известно в мае.

Винер является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Усманов возглавлял Международную федерацию фехтования (FIE), но в марте приостановил исполнение своих обязанностей.

«Она думала, что я напыщенный индюк, а я оказался сумасшедше обаятельным». Винер и Усманов разводятся после 30 лет в браке