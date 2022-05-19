Винер о разводе с Усмановым: «Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о своем разводе с Алишером Усмановым

Винер и Усманов были в браке с 1992 года. 

Сегодня стало известно, что Усманов 4 мая подал заявление о разводе. Дело рассматривается в Судебном участке мирового судьи №205 Москвы.

«Пока было первое слушание, дальше будет видно.

Если все будет тихо и спокойно, если мы обо всем договоримся, то без комментариев», – сказала Винер. 

Ирина Винер и Алишер Усманов решили развестись после 30 лет брака

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