Виктория Листунова: «Травма ноги накопленная. Я не раз ударялась стопой – не обошлось, произошла уже серьезная травма»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о травме стопы, из-за которой на Кубке России в Калуге она выступит только на брусьях.

– Что за травма и когда она была получена?

– После чемпионата России, перелом кости левой стопы. Поэтому прыжковые снаряды на соревнованиях не делаю. На тренировках потихоньку бегаю и прыгаю, но, так как травма была серьезная, мы решили не делать пока многоборье. В принципе я без проблем могла бы восстановиться и сделать, но хотелось бы не просто делать, а показывать уровень, новые комбинации.

Травма ноги, наверное, накопленная. Я не раз ударялась левой стопой, в итоге не обошлось, и произошла уже серьезная травма.

– Здесь будете делать полную программу на брусьях?

– Конечно. Но, если что, у меня всегда есть запасной вариант, и могу сделать его.

– Сегодня на опробовании делали соскок «два сальто с двумя оборотами», все в порядке?

– Да. Нога на данный момент вообще не беспокоит. Но, конечно, тренеры и врачи… даже не то что боятся, а просто хотят, чтобы я восстановилась до конца и в будущем это уже никогда не беспокоило. Чтобы не получилось так, что я начну прыгать раньше времени – и нога снова заболит. Нам этого не нужно, – сказала Листунова.