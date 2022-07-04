Ангелина Мельникова: «Настрой у нашей команды боевой – девочки делают новые комбинации, усложняют программы. Надеемся на Париж-2024»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что надеется выступить на Играх-2024 в Париже.

Мельникова участвует в Кубке России по спортивной гимнастике, который проходит с 6 по 10 июля в Калуге.

«Настрой у нашей команды боевой. Девочки делают новые комбинации, усложняют программы, чистим их.

Впереди у нас также Спартакиада, есть старты. Мы позитивно настроены и надеемся на Париж», – сказала Мельникова.

На данный момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований.