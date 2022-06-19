Дина Аверина: «Фигурное катание в Пекине было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, за какими видами спорта следили во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Мы смотрели зимние Олимпийские игры, которые проходили в Пекине. Мы переживали не только за фигурное катание, но и за .

Эстафеты смотрели, потом наблюдали за хоккеем, почти все удалось увидеть. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио», – сказала .

«Рады, что выиграла Олимпиаду, но и за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за еще обиднее, потому что она вообще четвертая осталась», – добавила .