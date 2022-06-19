Дина Аверина: «Фигурное катание в Пекине было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио»

Теги Олимпиада-2022 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Александр Большунов Анна Щербакова Александра Трусова ТАСС Камила Валиева Гимнастика

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, за какими видами спорта следили во время зимних Олимпийских игр в Пекине. 

«Мы смотрели зимние Олимпийские игры, которые проходили в Пекине. Мы переживали не только за фигурное катание, но и за Александра Большунова.

Эстафеты смотрели, потом наблюдали за хоккеем, почти все удалось увидеть. Фигурное катание было сложно смотреть, можно сказать, что мы пережили все то же самое, что случилось с нами в Токио», – сказала Дина Аверина

«Рады, что Аня Щербакова выиграла Олимпиаду, но и за Сашу Трусову обидно, что она вторая. А за Камилу Валиеву еще обиднее, потому что она вообще четвертая осталась», – добавила Арина Аверина.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные