Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Дина и Арина Аверины выступают в финале индивидуального многоборья

30 октября на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю будут разыграны медали в индивидуальном многоборье. Россиянка Дина Аверина вышла в финал с лучшим результатом квалификации.

Художественная гимнастика

Чемпионат мира

Китакюсю, Япония

Индивидуальное многоборье

Начало финала – 8.30 по московскому времени, прямая трансляция – с 10.55 на телеканале «Матч ТВ».

Квалификация

1. Дина Аверина (Россия) – 85,175

2. Арина Аверина (Россия) – 83,650

3. Алина Горносько (Беларусь) – 81,675

4. Боряна Калейн (Болгария) – 78,900

5. Милена Балдассари (Италия) – 76,750

6. Виктория Оноприенко (Украина) – 76,400

7. Кристина Пограничная (Украина) – 75,100

8. Сумире Кита (Япония) – 74,000

Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю