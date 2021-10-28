Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Дина и Арина Аверины выступают в финале индивидуального многоборья

30 октября на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю будут разыграны медали в индивидуальном многоборье. Россиянка Дина Аверина вышла в финал с лучшим результатом квалификации.
Художественная гимнастика
Чемпионат мира
Китакюсю, Япония
Индивидуальное многоборье
Начало финала – 8.30 по московскому времени, прямая трансляция – с 10.55 на телеканале «Матч ТВ».
Квалификация
1. Дина Аверина (Россия) – 85,175
2. Арина Аверина (Россия) – 83,650
3. Алина Горносько (Беларусь) – 81,675
4. Боряна Калейн (Болгария) – 78,900
5. Милена Балдассари (Италия) – 76,750
6. Виктория Оноприенко (Украина) – 76,400
7. Кристина Пограничная (Украина) – 75,100
8. Сумире Кита (Япония) – 74,000
Расписание чемпионата мира-2021 по художественной гимнастике в Китакюсю