Более 40 гимнасток подали иски к Федерации гимнастики Великобритании из-за случаев жестокого обращения со стороны тренеров

Более 40 британских гимнасток подали иски к Федерации гимнастики Великобритании (British Gymnastics) с жалобами на физическое и психологическое насилие со стороны тренеров, сообщает The Guardian.

В ближайшее время будет опубликован 300-страничный отчет адвоката Энн Уайт о случаях жестокого обращения со спортсменками.

Адвокат заявила, что British Gymnastics получала в среднем 300 жалоб в год в период с 2015 по 2020 годы и что у нее есть информация о более чем 100 тренерах из 90 клубов, допустивших жестокое обращение.

Одна из гимнасток, Элоиза Йотишки, выиграла гражданский иск против British Gymnastics.

Спортсменка утверждала, что в период с 2016 по 2018 год она была «физически истощена» из-за неприемлемых методов контроля веса в своем клубе. Федерация признала, что несет ответственность за это.

В совместном заявлении UK Sport и Sport England говорится, что полный отчет Уайт будет опубликован в четверг: «Мы признаем мужество, проявленное всеми, включая гимнастов, родителей и тренеров, которые поделились своим опытом, и благодарим их за вклад».

Тренер британских гимнасток Лиз Кинкейд исключена из команды после обвинений в грубом обращении со спортсменками