Тренер британских гимнасток Лиз Кинкейд исключена из команды после обвинений в грубом обращении со спортсменками

Тренер сборной Великобритании по спортивной гимнастике Лиз Кинкейд отстранена от команды из-за грубого обращения со спортсменками.

Об этом сообщает BBC Sport. Расследование началось после того, как тренера обвинили в негативном влиянии на психическое здоровье одной из гимнасток.

Еще две девушки позднее сообщили, что Кинкейд вынуждала их тренироваться с серьезными травмами, а также позволяла себе недопустимые высказывания о весе своих подопечных, пытаясь пристыдить их.

Кинкейд опровергает все обвинения в свой адрес, заявляя, что безопасность и благополучие гимнасток для нее всегда были первостепенными.