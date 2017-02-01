Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Россия лидирует в квалификации командного многоборья, Мельникова – идет первой в личном, американки выступят в третьем запуске

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио проходит квалификация в спортивной гимнастике у женщин.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Квалификация
Женщины
После 2 групп из 5
Командное многоборье
1. Россия – 171,629
2. Китай – 166,863
3. Великобритания – 163,396
4. Италия – 163,330
5. Япония – 162,662
Личное многоборье
1. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,132
2. Владислава Уразова (Россия) – 57,099
3. Виктория Листунова (Россия) – 56,932...
12. Лилия Ахаимова (Россия) – 53,565...
15. Елена Герасимова (Россия) – 52,798
Опорный прыжок
1. Лилия Ахаимова (Россия) – 14,699
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,616
3. Маи Мураками (Япония) – 14,466
Брусья
1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,966
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,933
3. Владислава Уразова (Россия) – 14,866
4. Виктория Листунова (Россия) – 14,766...
17. Елена Герасимова (Россия) – 13,233...
20. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,900
Бревно
1. Гуань Чэнчэнь (Китай) – 14,933
2. Тан Сицзин (Китай) – 14,333
3. Лу Юфей (Китай) – 14,100
4. Владислава Уразова (Россия) – 14,000...
8. Виктория Листунова (Россия) – 13,866
9. Елена Герасимова (Россия) – 13,766
10. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,733...
24. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,266
Вольные упражнения
1. Ванесса Феррари (Италия) – 14,166
2. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,033
3. Виктория Листунова (Россия) – 14,000
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,000...
7. Владислава Уразова (Россия) – 13,633
8. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,633...
22. Елена Герасимова (Россия) – 12,333
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного – 24 лучшие спортсменки (но не более 2 человек из одной страны), в финал отдельных видов – 8 лучших (но не более 2 человек из одной страны).