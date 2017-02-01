Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Россия лидирует в квалификации командного многоборья, Мельникова – идет первой в личном, американки выступят в третьем запуске

Сегодня на Олимпиаде-2020 в проходит квалификация в спортивной гимнастике у женщин.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Квалификация

Женщины

После 2 групп из 5



Командное многоборье

1. Россия – 171,629

2. Китай – 166,863

3. Великобритания – 163,396

4. Италия – 163,330

5. Япония – 162,662

Личное многоборье

1. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,132

2. Владислава Уразова (Россия) – 57,099

3. Виктория Листунова (Россия) – 56,932...

12. Лилия Ахаимова (Россия) – 53,565...

15. Елена Герасимова (Россия) – 52,798

Опорный прыжок

1. Лилия Ахаимова (Россия) – 14,699

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,616

3. Маи Мураками (Япония) – 14,466

Брусья

1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,966

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,933

3. Владислава Уразова (Россия) – 14,866

4. Виктория Листунова (Россия) – 14,766...

17. Елена Герасимова (Россия) – 13,233...

20. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,900

Бревно

1. Гуань Чэнчэнь (Китай) – 14,933

2. Тан Сицзин (Китай) – 14,333

3. Лу Юфей (Китай) – 14,100

4. Владислава Уразова (Россия) – 14,000...

8. Виктория Листунова (Россия) – 13,866

9. Елена Герасимова (Россия) – 13,766

10. Ангелина Мельникова (Россия) – 13,733...

24. Лилия Ахаимова (Россия) – 12,266

Вольные упражнения

1. Ванесса Феррари (Италия) – 14,166

2. Джессика Гадирова (Великобритания) – 14,033

3. Виктория Листунова (Россия) – 14,000

4. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,000...

7. Владислава Уразова (Россия) – 13,633

8. Лилия Ахаимова (Россия) – 13,633...

22. Елена Герасимова (Россия) – 12,333

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. В финал командного многоборья выходят 8 лучших сборных, в финал личного – 24 лучшие спортсменки (но не более 2 человек из одной страны), в финал отдельных видов – 8 лучших (но не более 2 человек из одной страны).