Никита Нагорный: «Если МОК скажет, что россияне не едут на Олимпиаду-2024, завершу карьеру. Нужно развивать спорт в нашей стране»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что завершит карьеру, если россиян не допустят к Олимпийским играм 2024 года в Париже. 

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила россиян от стартов под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с ситуацией на Украине.

«Если завтра МОК скажет, что россияне не едут в Париж, я думаю, что завершу карьеру, буду потихонечку завершать. Но важно, в каком ключе они могут это сказать: сто процентов все, и это никак юридически не оспорить, или все это будет под вопросом.

Я все равно хожу в зал и поддерживаю физическую форму. Для того, чтобы собрать комбинации и выступить на соревнованиях, мне нужно четыре месяца, полгода максимум.   Всем профессиональным спортсменам, которые являются чемпионами соревнований уровня чемпионата мира и Европы и готовятся к Играм, сейчас тяжело, мы все в ожидании.

Я уже не молодой спортсмен, у меня уже пошел обратный отсчет в профессиональной карьере, и мне нужно понимать – либо я продолжаю тренироваться и готовиться к Олимпиаде, либо я буду заниматься более важными вещами. Нужно развивать спорт, спортивную гимнастику, больше общаться с детьми, делать мастер-классы, свои соревнования, может быть, какое-то шоу свое. То есть популяризировать спорт, продвигать его в нашей стране.

Вот чем я хочу заниматься, когда я закончу в гимнастике, помимо тех направлений, которые у меня уже есть, – общественная деятельность, предпринимательство, социальные сети и так далее», – сказал Нагорный. 

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