Чемпион России Маринов о Z на форме Куляка: «Я сказал Ивану, что он красавчик. Это поступок мужчины, мы все его поддержали»

Чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов выразил поддержку , дисквалифицированному Международной федерацией гимнастики (FIG) на год.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год. Сам спортсмен объяснял свой поступок поведением украинских гимнастов на соревнованиях.

«Я поддержал Ивана. Он мой друг, мой товарищ. Мы все его поддержали. Поступок мужчины, как все написали. Я просто сказал ему, что он красавчик.

Зато в социальных сетях у него подписчиков больше всех. Не сомневаюсь, что в дальнейшем все будет хорошо. Не может быть такого, чтобы мы совсем не выступали. Могу сказать, что я знаю, что мы выступим на Олимпиаде», – сказал Маринова.

Маринов также подчеркнул, что не думает о смене спортивного гражданства, несмотря на болгарские корни.

«Из Болгарии после победы на чемпионате России не звонили, но я бы и не согласился переезжать. Таких мыслей нет и не было. Мне в России хорошо, здесь семья, мама, тренер, без которого я не хочу шагать дальше», – сказал гимнаст.

Карякин о дисквалификации Куляка: «Я полностью поддерживаю Ивана за его позицию. Мировые чиновники от спорта просто сошли с ума»