Дарья Спиридонова: «Кажется, Медведева сейчас даже больше в топе, чем была после Олимпиады»

Серебряный призер по спортивной гимнастике рассказала о дружбе с российскими фигуристками Евгенией Медведевой и .

– Все благодаря клубу, за который мы выступаем, – . У нас просто разные подразделения. Перед Олимпиадой в Рио состоялось одно мероприятие – там и встретились. Начали общаться, потом видеться, гулять.

Я чаще с Женей общаюсь. С Алиной – больше на мероприятиях.

– Раз ты с Женей больше общаешься, расскажи, как она отреагировала на второе место на Олимпиаде-2018.

– Когда она всегда везде лидер, а тут резко… Мне кажется, что Женя очень расстроилась. Это стало для нее шоком. Не только для нее, но и для ее болельщиков и зрителей. Но в какой-то мере это сделало ее сильнее, потому что она не опустила руки, ей хотелось что-то доказать.

Кажется, сейчас она даже больше в топе, чем была после Олимпиады. Она смогла доказать, что после спорта можно что-то еще делать, популяризировать спорт. Она большая молодец, – сказала Спиридонова в интервью Алле Шишкиной на ютуб-канале «Без воды».

Вау, Медведева устроила вечеринку: огненно танцевала на коленях и под Лолиту, отдыхали и Трусова с Щербаковой