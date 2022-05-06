Мария Гордеева: «У меня все постоянно спрашивали: «Тебе кто нравится — Медведева или Загитова?» А я всегда болела за обеих»

Российская фигуристка Мария Гордеева рассказала о кумирах в фигурном катании.

— Говоришь, начала следить за фигурным катанием после перехода к Давыдову. За кем из фигуристов следила?

— В то время как я пришла, Женя Медведева выиграла чемпионат мира. Тогда стала следить за Женей, а в 2018-м весь ЦСКА смотрел Олимпийские игры, где и Женя, и выступали. Так что следить я начала, по сути, с Жени и с Алины.

— Интересно. Обычно между Женей и Алиной выбирают одну.

— А я на самом деле вообще не могу сказать, что у меня есть какой-то один кумир. Просто все спортсмены настолько уникальны, что выбрать не получается.

Я даже помню, как ходила на чемпионат Европы 2018 года в Москве. В принципе, у нас почти вся группа ходила туда. И у меня все постоянно спрашивали: «Маш, а тебе кто нравится — Женя или Алина?» А я всегда болела за обеих девочек.

Затем Саша Трусова сделала три четверных на юниорском чемпионате мира 2019 года. И мне кажется, что именно с Саши я начала следить прямо по-серьезному. А на чемпионате Европы 2020 года я очень много смотрела Алену Косторную. Мне так нравилось ее катание, очень красиво было. И тройной аксель этот ее в короткой…

— Да и сама короткая.

— Ага. Да и сама . Но, конечно, я тогда следила за всеми тремя девочками — за Аленой, за Сашей и за Аней Щербаковой, – сказала Гордеева.