Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на международном турнире в Красноярске, который пройдет в конце мая.
Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.
«Дина и Арина будут выступать в Красноярске. Мы хотим делать новую программу, а не которую они показывали на Гран-при.
В конце мая в Красноярске тоже будет большой международный турнир. Надо отдать должное местному руководству, там все оплачивают иностранцам и нашей команде», — рассказала Винер-Усманова.
Аверины приняли участие в церемонии открытия первого международного турнира Evgeniya Cup двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой, который проходит в Омске с 28 по 30 апреля.