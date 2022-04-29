Дина и Арина Аверины выступят на международном турнире в Красноярске

Российские гимнастки Дина и выступят на международном турнире в Красноярске, который пройдет в конце мая.

Об этом сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Дина и Арина будут выступать в Красноярске. Мы хотим делать новую программу, а не которую они показывали на Гран-при.

В конце мая в Красноярске тоже будет большой международный турнир. Надо отдать должное местному руководству, там все оплачивают иностранцам и нашей команде», — рассказала Винер-Усманова.

Аверины приняли участие в церемонии открытия первого международного турнира Evgeniya Cup двукратной олимпийской чемпионки , который проходит в Омске с 28 по 30 апреля.