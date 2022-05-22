Дина Аверина о мотивации оставаться в спорте: «С такой поддержкой стимул никуда не пропадет. Наш стимул – показать себя, порадовать зрителей»

Российская гимнастка рассказала о мотивации продолжать спортивную карьеру в условиях отстранения от международных соревнований.

«Мы давно не выступали, два с половиной месяца, если вы заметили. Выступили как раз недавно в Красноярске. Но там была такая поддержка! Стимул никуда и не пропадет, с такой-то поддержкой. Наш стимул – это показать себя, порадовать зрителей. Дети были просто счастливы, что снова увидели нас, что мы вышли на ковер», – сказала Дина.

Сестра Дины – – оценила свое текущее физическое состояние.

«А можно мы не будем оценивать свое состояние? Живы... И слава богу. Для меня сейчас нет никакой конкуренции, я просто радуюсь, что есть возможность выступать», – отметила Арина.