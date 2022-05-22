Сестры Аверины: «Хотели пойти на «Ледниковый период» в прошлом году. В этом году, если позовут, посмотрим, может, и согласимся»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Ледниковый период Гимнастика

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что могут принять участие в проекте «Ледниковый период».

«Ради интереса мы бы с удовольствием выступили на коньках, сделали бы элементы. В прошлом году мы хотели пойти на «Ледниковый период», в этом году, если позовут, посмотрим, может, и согласимся.

Какого партнера выберем? Трудно сказать, мы ведь даже не знаем кто там будет, из кого выбирать. Нет партнера мечты, главное, чтобы был надежный. Не ронял», – сказали спортсменки.

На данный момент неизвестно, состоится ли новый сезон шоу.

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