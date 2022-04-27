Далалоян об участии в клубном чемпионате Италии: «Отношение ко мне как российскому спортсмену было очень хорошим. Все дружелюбны, многие говорят о России с любовью и трепетом»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил свое выступление на клубном чемпионате Италии в Непаоле.

Ранее спортсмен, выступающий за итальянскую команду Romagna Team, победил в опорном прыжке и стал вторым в упражнениях на кольцах.

«Все прошло хорошо, как я и планировал. Я выступал в Неаполе на четырех снарядах с не очень сложными комбинациями, прошел все без падений.

Организация соревнований достойная, отношение остальных спортсменов ко мне как российскому спортсмену было очень хорошим.

Все очень дружелюбны, многие говорят о России с любовью и трепетом, поэтому я не испытывал никакого негатива, и в целом впечатления от этого турнира самые лучшие», – рассказал Далалоян.

Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на клубном чемпионате Италии