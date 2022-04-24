Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на клубном чемпионате Италии.

На этом турнире Далалоян выступает за итальянскую команду Romagna Team.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Италии среди клубов

Неаполь

Мужчины

Опорный прыжок

1. Артур Далалоян (Россия, Romagna Team) – 14,800

2. Никола Бартолини (Италия, Pro Patria Bustese) – 14,700

3. Мендоса Вара (Италия, Ares) – 14,600

Кольца

1. Андреа Чинголани (Италия, Virtus Pasqualetti Macerata) – 14,200

2. Артур Далалоян (Россия, Romagna Team) – 14,050

3. Марко Лодадио (Италия, Pro Patria Bustese) – 13,700