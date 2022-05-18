Светлана Хоркина: «Международные соревнования в любом виде спорта без атлетов из России – неполные. Не понимаю, как можно вручать какие-то награды»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Светлана Хоркина Иван Куляк Гимнастика

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала новость о дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка на год. 

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. 

«Меня уже ничего не удивляет. Недавно нас даже исключили из тендера на олимпийские трансляции. Эта дисквалификация после такого просто ни о чем.

У нас уже огромный иммунитет к подобным решениям, они просто потеряли интерес. Давно понятно, что нам надо сконцентрироваться на работе с нашим массовым спортом, самым глубоким резервом, молодежным резервом, основным резервом и основной сборной.

Надо максимально универсалить наш план соревнований внутри страны и приглашать те страны, которые хотят к нам приезжать и соревноваться. В том числе активнее работать со сборной Беларуси.

Международные соревнования в любом виде спорта без атлетов из России представляются мне неполными. Там нет всех лучших спортсменов.

Не понимаю, как можно вручать какие-то награды на таком уровне, если там нет сильнейших представителей нашей страны», – сказала Хоркина. 

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