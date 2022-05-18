Родионенко о дисквалификации Куляка: «Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. У него хорошие перспективы»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что гимнаст Иван Куляк не собирается завершать спортивную карьеру.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме.

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена. В итоге его дисквалифицировали на год, лишили бронзовой медали этапа Кубка мира и денежного вознаграждения.

«К сожалению, дисквалификацию Куляка утвердили. Что есть, то есть. Год пройдет быстро. Наша задача сейчас — готовить новую программу, тренироваться.

Ваня – парень смелый, он понимает эту ситуацию. Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. Он молодой парень, у него хорошие перспективы в будущем. За этот год у нас есть возможность поработать над программами, усложнить.

А то, что нас с Калабушкиным оправдали, мало порадовало, конечно. Больше всего мы переживаем за Ваню. Но нас не убьешь этим решением», – сказала Родионенко.

Куляк о своей дисквалификации: «Никакие комментарии по этому поводу давать не буду»