Родионенко о дисквалификации Куляка: «Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. У него хорошие перспективы»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике дисквалификации Валентина Родионенко Иван Куляк Гимнастика

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что гимнаст Иван Куляк не собирается завершать спортивную карьеру.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме.

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена. В итоге его дисквалифицировали на год, лишили бронзовой медали этапа Кубка мира и денежного вознаграждения.  

«К сожалению, дисквалификацию Куляка утвердили. Что есть, то есть. Год пройдет быстро. Наша задача сейчас — готовить новую программу, тренироваться.

Ваня – парень смелый, он понимает эту ситуацию. Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. Он молодой парень, у него хорошие перспективы в будущем. За этот год у нас есть возможность поработать над программами, усложнить.

А то, что нас с Калабушкиным оправдали, мало порадовало, конечно. Больше всего мы переживаем за Ваню. Но нас не убьешь этим решением», – сказала Родионенко. 

Куляк о своей дисквалификации: «Никакие комментарии по этому поводу давать не буду»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные