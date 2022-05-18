Винер-Усманова о дисквалификации Куляка: «Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение и большое чувство жалости к спортсменам»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказалась о годовой дисквалификации российского гимнаста Ивана Куляка.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме.

«Тема ажиотажная, причем уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики.

Удивило ли решение FIG? Да не могло оно удивить, раз нам до 2028 года запретили участие в Олимпийских играх. По большому счету попросту дисквалифицировали весь спорт в России.

Для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы там выступить, другого шанса может и не быть.

Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях. Как у Ивана», – сказала Винер-Усманова.