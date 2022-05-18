Журова о дисквалификации Куляка: «Он не вел себя аморально, просто вышел с буковкой. Чтобы за это дисквалифицировать – это за гранью»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала новость о дисквалификации российского гимнаста на год.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. Тогда же Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Помимо дисквалификации, гимнаст лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

«Наверняка в документах юридически есть, что нужно сделать замечание, поставить на вид, но в регламенте вряд ли прописана дисквалификация.

Они могут сказать, что это аморальное поведение, но он (Куляк) не вел себя аморально, он просто вышел с буковкой. Правда, есть регламент к форме, которая согласовывается заранее вплоть до нашивок.

Перед началом сезона любая спортивная федерация согласовывает внешний вид формы, поэтому это может быть нарушением, но это просто нарушение, но чтобы за это дисквалифицировать – это просто за гранью.

Сначала это кажется беспрецедентным и нереальным, человек даже не высказал ничего. Надо смотреть регламент, несомненно, есть определенные ограничения на церемонию награждения.

Потому что предпосылки были и раньше, но дисквалификации не было, там были штрафы, замечания, но чтобы человека отстранили и дисквалифицировали – такого не было еще никогда», – сказала Журова.