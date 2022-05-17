Винер-Усманова о показе Игр 2026 и 2028 годов: «У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если на Олимпиаде нет России, зачем нам это нужно»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о том, что Россия и Беларусь не допущены к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Позднее стало известно, что возможность получить права на трансляции все же остается.

«У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если нет России на Олимпиаде, тогда зачем нам это все нужно. Это касается всего, что связано с Олимпиадами, включая и их показ», – сказала Винер-Усманова.

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