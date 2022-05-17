Генпродюсер «Матч ТВ» о показе Игр 2026 и 2028 годов: «Пиратство влечет негативные последствия для деловой репутации, поэтому этот вариант не рассматриваем»

Генеральный продюсер телеканала сообщил, что канал 2 марта получил извещение об исключении России из тендера на приобретение прав на показ Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

«Мы получили соответствующее извещение от еще 2 марта (до начала официального тендера, который стартовал 10 марта).

В контексте общей риторики западных партнеров решение также не вызвало у нас удивления. Речь идет именно про проведение тендера, который на определенные территории может проводиться отдельно.

По-прежнему считаем, что пиратство влечет за собой негативные последствия для деловой репутации, которую выстраивали долгие годы с нашими партнерами, поэтому этот вариант на данный момент не рассматриваем. Надеюсь, мы найдем легальную возможность показать российскому зрителю соревнования на Олимпийских играх», – сказал Тащин.