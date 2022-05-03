Канаева об отстранении российских гимнасток: «Если ты любишь то, чем занимаешься, то это не помеха продолжать дальше мечтать, тренироваться и бороться»

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике высказалась об отстранении российских спортсменок от международных соревнований.

– Кубки мира благополучно проводятся без России и Беларуси.

– Когда они соревнуются среди сильнейших и выигрывают, это одно. Сейчас есть большая разница. Мне позвонили судьи международного уровня из Европы и сказали, что уровень упал. Сильнейшие гимнастки выступали здесь (на турнире Eugeniya Cup в Омске – Sports.ru).

И хотя нам всегда говорили, что спорт вне политики, выступать нам там не дают из-за сложившейся ситуации. Не знаю, как долго это продлится, но надеюсь, что все закончится и наши будут выступать на международной арене.

Первое, чего хочется, конечно, чтобы наши гимнастки были здоровы. Но мы люди, обычные люди, мы хотим соревноваться. У нас прекрасные отношения с иностранцами, все пишут, переживают, хотят, чтобы все выступали вместе.

Однако такое время, такая ситуация. Мы пытаемся из нее выходить, Ирина Винер-Усманова проводит много турниров в Москве, прошел наш омский турнир, и он независимо ни от чего будет проводиться каждый год.

Конечно, сейчас загадывать очень сложно. Главное для спортсменов – участвовать в соревнованиях, потому что они посвятили спорту жизнь, посвятили все свое время, живут этим, так же как и люди искусства. Люди полностью отдаются, они вне политики, идет работа, каждый отвечает за свое. Любой спортсмен хочет выступать по всему миру и соревноваться со всем миром.

– Вы примеряли сложившуюся ситуацию на себя, на Евгению Канаеву образца Лондона-2012, например?

– Конечно, сложно. Но тут нельзя сравнивать, потому что каждый год, каждый олимпийский цикл – разное соперничество, разные правила. Я, безусловно, понимаю, что это дикое испытание для спортсменов, но если ты любишь то, чем занимаешься, если отдаешься полностью, то это не помеха продолжать дальше мечтать, тренироваться и бороться, – сказала Канаева.