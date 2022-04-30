Ирина Винер-Усманова: «Переход в азиатскую федерацию не дает возможности выступать на Олимпиаде. Пока не решится этот вопрос, нет смысла переходить»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 Анастасия Близнюк сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отметила, что возможный переход ВФХГ в Азиатский гимнастический союз не даст спортсменкам права выступать на Олимпийских играх.

«Мы будем участвовать в азиатских чемпионатах, но на Олимпиаду нам тоже будет закрыта дорога. Все Кубки мира тоже проходят под эгидой международной федерации, а не континентальной.

Мы можем перейти в азиатскую федерацию, из Азии команды к нам и так приезжают, готовы с нами сотрудничать. Сейчас в Китай уехала работать наша двукратная чемпионка Олимпийских игр Настя Близнюк. То есть у нас нормальные дружеские отношения, но это не дает возможности выступать на Олимпиаде.

Пока не решится этот вопрос, нет смысла переходить в азиатскую федерацию», – сказала Винер-Усманова.

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