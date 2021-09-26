Гимнастки Байлс, Райсман, Мароуни и Николс призвали распустить руководство Олимпийского комитета США из-за скандала с врачом Нассаром

Олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Симона Байлс, Александра Райсман, Маккайла Мароуни и чемпионка мира Мэгги Николс призвали Конгресс США распустить руководство Олимпийского и паралимпийского комитета страны.

Обращение спортсменок связано со скандальным делом бывшего врача американской сборной Ларри Нассара, ранее обвиненного в сексуальном насилии.

«Мы считаем, что Конгрессу пора использовать свою власть над комитетом, заменив весь совет директоров организации на руководство, способное к тому, что нужно было сделать давным-давно: ответственно исследовать системную проблему сексуального насилия в олимпийских организациях, включая американскую, и все попытки скрыть это», – говорится в совместном заявлении гимнасток.

«Внесу ясность: я обвиняю Ларри Нассара и всю систему, которая позволила свершиться этим злодеяниям. Последствия этого ужаса все еще остаются. И они никогда не исчезнут из моей жизни», – заявляла Байлс во время судебных показаний.

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