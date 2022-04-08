Родионенко о деле Куляка: «Годовой дисквалификации не боимся. Боимся, что санкция окажется пожизненной»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, как развивается дисциплинарное дело против Ивана Куляка.

На этапе Кубка мира в Дохе в начале марта Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме.

– Когда было заседание?

– 31 марта. Настрой был совершенно очевиден, там сидели две женщины, которые никаких вопросов не задавали и складывалось впечатление, что они нам сочувствуют. А генеральный секретарь FIG Николас Буомпэйн задавал много вопросов.

– О чем спрашивали, в чем обвиняли?

– Они решили, что Ваня Куляк, который еще подросток, получил установку выйти на награждение с буквой Z на груди от нас, тренеров. И Буомпэйн осторожно мне сказал, что возникает ощущение, что это я дала Ване такое указание, а если даже это не так, то я все равно несу за это ответственность.

– Вы сами-то когда узнали, что Иван вышел на награждение с Z на груди?

– Здесь, в Москве! Мы там ничего не видели, ни я, ни выводящий тренер. На белом фоне белая буква. Мы прилетели и только уже в Москве я в мессенджер получаю сообщение из FIG, что я, возможно, буду дисквалифицирована. Звоню в федерацию, те тоже получили, сказали, что будут подключать ОКР.

Я сразу сказала, чтобы даже не занимались этим, нет толку, потому что в Дохе было все сделано для украинской делегации. Все абсолютно. Такое впечатление, что украинцы диктовали условия проведения этих соревнований.

– Решения еще нет?

– Нет, ждем. Но на 99% я уверена, что отстранение нас троих на год останется в силе. Я беспокоюсь только за Ваню Куляка, ему нужно выступать. Правда, скажу честно, что даже если Россию допустят, Ваня пока в команду на Европу и мир не попадет, он к этому не готов. Поэтому даже годовой дисквалификации мы не боимся. Боимся, что санкция окажется пожизненной.

– Отстранение касается же только международных стартов?

– Только международных стартов FIG. Здесь, на чемпионате России ему можно выступать, а мне работать, – сказала Родионенко.