Родионенко о деле Куляка: «Решение еще не принято. Наши адвокаты не согласны с их адвокатами, но настрой у них, конечно, на дисквалификацию»

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о дисциплинарном деле российского гимнаста Ивана Куляка.

В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) начал разбирательства в отношении спортсмена.

«Решение еще не принято. Наши адвокаты не согласны с их адвокатами, но настрой у них, конечно, на дисквалификацию.

У них настрой такой, по всей вероятности будут, конечно, оспаривать, с нами два часа беседовали, задавали вопросы, в основном, они Ивана мучали, он отвечал.

Но это бесполезно, они свою линию тянут, наши адвокаты оспаривали, решили, что продолжат на следующей неделе, а значит, и примут решение», – сказала Родионенко.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира