Более 70 представителей канадской гимнастики призвали начать расследование из-за «токсичной культуры» в спортивной федерации страны

71 человек из числа бывших и действующих представителей сборной Канады по гимнастике призвал начать расследование в отношении спортивной федерации страны (Gymnastics Canada).

Гимнасты подписали открытое письмо к Вики Уокер, генеральному директору Sport Canda (подразделение Министерства наследия Канады, отвечающее за политику в сфере спорта - Sports.ru). В обращении они рассказали о существовании «токсичной культуры» в канадской гимнастике.

«Нынешнее правление и генеральный директор Gymnastics Canada не в состоянии решить эти вопросы, они не смогли завоевать доверие спортсменов.

Их неспособность адекватно реагировать на систематическое злоупотребление, жестокое обращение и дискриминацию вызывает беспокойство.

Мы подтолкнули Gymnastics Canada к внутреннему расследованию этих проблем и к изменению политики для обеспечения безопасности спортсменов. Но мы ничего не добились», – говорится в письме.