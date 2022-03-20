Журова о возможной дисквалификации Куляка: «Буква Z может означать все что угодно. Это не обязательно то, что они там себе думают»

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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Международная федерация гимнастики (FIG) может дисквалифицировать российского гимнаста Ивана Куляка на один год.

В начале марта на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении него дисциплинарное дело.

«В похожих случаях делали предупреждения. Я не помню, чтобы кого-то дисквалифицировали. Буква Z может означать все что угодно. Это не обязательно то, что они там себе думают.

Надо делать расследование, но всем понятно, что на это скажет FIG. Про годовую дисквалификацию я не слышала. Есть штрафы, но это федерацию не устроит. Они скажут: «Ну, это же не наказание!»

В прошлом были штрафы или какую-то федерацию порицали. Предупреждали, чтобы спортсмены так себя не вели. А сейчас дисквалификация — это нонсенс!

Есть и регламент. Действительно, может быть такой момент касаемо согласованной формы каждой страны. Если на ней появляются какие-то несогласованные надписи до соревнований, то могут применяться санкции. Надо смотреть регламентные нормативные документы.

Знаю, что все надписи ты должен заранее согласовывать с федерацией», — сказала Журова. 

Куляк о букве Z на груди на награждении: «Просто показал свою позицию. Я всегда буду бороться за победу и выступать за мир»

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