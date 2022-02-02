«Россия кричит, что их засудили. Их просто посудили честно, Ашрам была круче». Украинская гимнастка Ризатдинова о Токио-2020

Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова высказалась о победе израильтянки Линой Ашрам на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Тогда Ашрам в борьбе за золото индивидуального многоборья опередила россиянку Дину Аверину, занявшую второе место. Российская команда несколько раз подавала протест на судейские оценки.

«На мой взгляд, это (победа Ашрам) произошло не потому, что Линой была на 20 голов выше, хотя, как по мне, она действительно была круче россиянок.

Это произошло скорее потому, что кто-то что-то захотел поменять в той системе наверху. У нас же все равно есть там своя какая-то система, о которой мы не знаем. Мы можем только догадываться.

Мне показалось, что кто-то что-то там захотел поменять – и дали возможность... В принципе, все было честно. Понятно, Россия кричит, что их засудили – на мой взгляд, их просто посудили честно. Просто как оно есть.

Да, израильская гимнастка допустила ошибку, допустила потерю, но за счет трудности тела она вышла на первое место. Вот и все. Когда мы убираем эмоции и переходим к математике, то там все было честно», – сказала Ризатдинова.

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