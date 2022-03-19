Титов о деле Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме: «Слушание дисциплинарной комиссии назначено на 28 марта»

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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов назвал дату слушания дисциплинарной комиссии по делу россиянина Ивана Куляка.

На этапе Кубка мира в Дохе, прошедшем в начале марта, Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. После этого Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дело против россиянина.

«Мы сейчас работаем внутри с адвокатами, готовим свою позицию. Назначено слушание дисциплинарной комиссии на конец текущего месяца – 28 марта. До этого числа ничего нового происходить не будет», – сказал Титов.

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