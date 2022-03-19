Депутат Журова о прессинге в адрес Овечкина: «Боюсь, на него будут продолжаться нападки»

Светлана Журова считает, что на будут продолжаться нападки.

В матче с «Каролиной» (4:3 Б) россиянин забросил 769-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Среди игроков из Европы Овечкин занимает 1-е место по голам в истории НХЛ.

«Если честно, то удивляет, как он играет в свои 36 лет. Сколько знаю Сашу, он всегда восхищал меня и продолжает восхищать своей игрой. Сейчас задумалась и поняла, что прошло уже 8 лет, как мы участвовали в совместной фотосессии. Он до сих пор в отличной форме.

Как человек, который в 34 завоевал свою медаль, я понимаю, насколько трудно каждый раз психологически собираться и играть на таком уровне. Я могу поздравить Сашу. Думаю, он хочет побить все рекорды, для этого и остается в спорте.

Прессинг в адрес Овечкина? Боюсь, что на него будут продолжаться нападки. Им будет очень тяжело увязать свою политику толерантности с тем, что у них русский рекордсмен. Тем более, что Саша – капитан. Выгнать человека и расторгнуть контракты, потому что он русский, будет определенным показателем», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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