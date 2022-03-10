Немов о Куляке, вышедшем на награждение в форме с буквой Z: «Парень сделал то, что должен был сделать. Он проявил мужество»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о дисциплинарном деле против Ивана Куляка.

Фонд гимнастической этики (GEF) начал разбирательства после этапа Кубка мира в Дохе, где Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Пока с Ваней не общался. Парень сделал то, что должен был сделать. Он проявил мужество. На фоне того, что наши коллеги вели себя достаточно агрессивно. Нужно сохранять спокойствие и уважение к сопернику независимо ни от чего.

Ваня человек молодой, импульсивный. Это было его решение. Не знаю, какие дисциплинарный комитет применит санкции. Но мы будем его защищать», – сказал Немов.

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