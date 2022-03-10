Немов о Куляке, вышедшем на награждение в форме с буквой Z: «Парень сделал то, что должен был сделать. Он проявил мужество»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Алексей Немов Иван Куляк Гимнастика

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о дисциплинарном деле против Ивана Куляка.

Фонд гимнастической этики (GEF) начал разбирательства после этапа Кубка мира в Дохе, где Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Пока с Ваней не общался. Парень сделал то, что должен был сделать. Он проявил мужество. На фоне того, что наши коллеги вели себя достаточно агрессивно. Нужно сохранять спокойствие и уважение к сопернику независимо ни от чего.

Ваня человек молодой, импульсивный. Это было его решение. Не знаю, какие дисциплинарный комитет применит санкции. Но мы будем его защищать», – сказал Немов.

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