Хоркина о дисциплинарном деле против Куляка: «Пускай займутся другими нарушениями, которые были в Дохе. Уже ничего не замечают, кроме наших спортсменов»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о ситуации российского гимнаста Ивана Куляка.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении спортсмена дисциплинарное дело. Во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Пускай займутся другими нарушениями, которые были в Дохе. Почитайте интервью Родионенко.

Нужно смотреть шире! Что они сконцентрировались на России? Уже ничего не замечают, кроме наших спортсменов. Они перегибают палку!» – заявила Хоркина.