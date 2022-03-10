Хоркина о дисциплинарном деле против Куляка: «Пускай займутся другими нарушениями, которые были в Дохе. Уже ничего не замечают, кроме наших спортсменов»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Светлана Хоркина Иван Куляк Гимнастика

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о ситуации российского гимнаста Ивана Куляка.

Ранее Фонд гимнастической этики (GEF) открыл в отношении спортсмена дисциплинарное дело. Во время этапа Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Пускай займутся другими нарушениями, которые были в Дохе. Почитайте интервью Родионенко.

Нужно смотреть шире! Что они сконцентрировались на России? Уже ничего не замечают, кроме наших спортсменов. Они перегибают палку!» – заявила Хоркина.

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