46-летняя гимнастка Чусовитина победила в опорном прыжке на этапе Кубка мира. Ранее она решила возобновить карьеру

Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина одержала победу в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе.

46-летняя спортсменка заняла первое место с результатом 13,433 балла. Второй стала венгерка Ченге Бачкай (13,150), третьей – россиянка Виктория Листунова (13,133).

После Олимпиады-2020 в Токио Чусовитина объявляла о завершении карьеры, но позже решила вернуться к соревнованиям.

Чусовитина – олимпийская чемпионка Барселоны-1992 в командном турнире и серебряный призер Пекина-2008 в опорном прыжке.

Легендарная Оксана Чусовитина завершила карьеру (так казалось летом!): в 46 лет, после 8-й Олимпиады. Мы вспомнили каждую