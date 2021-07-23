Участница восьми Олимпиад Чусовитина возобновила карьеру в 46 лет. Она планирует выступить на Азиатских играх 2022 года

Олимпийская чемпионка Игр-1992 Оксана Чусовитина, объявившая в июле о завершении карьеры, решила выступить на Азиатских играх в 2022 году.

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», – написала 46-летняя Чусовитина в инстаграме.

На счету Чусовитиной – золото Барселоны-1992 и серебро Пекина-2008, три победы и восемь медалей чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов Европы. Она участвовала в восьми Олимпийских играх.

Легендарная Оксана Чусовитина завершила карьеру: в 46 лет, после 8-й Олимпиады. Мы вспомнили каждую