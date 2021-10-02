Роднина о предложении Жулина ставить баллы возрастным фигуристкам: «Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о предложении Александра Жулина ставить дополнительные баллы фигуристкам за их возраст.

«Слушайте, то хотят отнимать баллы, то прибавлять. Хватит уже дурью заниматься. Мне кажется, это неудачная шутка. Саша, наверное, не знает, что во всем мире есть такая категория, как adult (взрослая). На каждую категорию есть свои соревнования.

Есть уже нижний порог возраста для возможности выступлений на взрослом уровне, верхнего – нет. Существуют же примеры успешных выступлений возрастных спортсменок – той же Алены Савченко в парном катании или 46-летней гимнастки (Оксаны Чусовитиной – Sports.ru) на ОИ-2020 в Токио.

Зачем нам глупостью-то маяться? Есть правила, которые пишутся. То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну какая-то глупость просто!» – сказала Роднина.

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