Ирина Винер об отстранении российских гимнастов: «Возможно, мы перейдем в Азиатские игры, пока точно не могу сказать»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (FIG) Ирина Винер-Усманова высказалась об отстранении российских гимнастов от международных соревнований.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о недопуске сборных России и Беларуси к стартам.

«Люди, которые обижены на природу, не пустили наших ребят на Паралимпиаду, они там уже находились, о чем дальше говорить? Не хочу комментировать, что отстранили наших гимнастов. Комментируйте, как отстранили наших паралимпийцев, это самое страшное.

А то, что наших гимнастов не допустили до международных соревнований – это следствие. Это будет еще продолжаться определенное время, потом поживем увидим. Возможно, мы перейдем в Азиатские игры, посмотрим, пока точно не могу сказать», – сказала Винер-Усманова.