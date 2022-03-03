Алина Кабаева: «Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева сравнила отстранение российских спортсменов с ситуацией после Игр-2014 в Сочи.

«Международный олимпийский комитет отнял у российских спортсменов, которые участвовали в Олимпиаде в Сочи, выигранные медали и пожизненно дисквалифицировал. Без каких-либо реальных доказательств!

Но Спортивный арбитражный суд оправдал спортсменов и заставил МОК вернуть медали. Кто-нибудь из этих организаций – МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и прочие обвинители – извинился перед нашими спортсменами? Как могли вы не заметить, что 28 спортсменов были полностью оправданы судом?

Вы так старались унизить россиян, запретили наши символы, флаг и гимн. На всех соревнованиях рассматривали российских спортсменов под микроскопом. За три молекулы, которые ни на что не влияют, тут же отстраняли их от соревнований. А мы все равно побеждали!

Наши успехи на следующих Олимпиадах подтвердили, что российский спорт имеет высокий уровень не за счет допинга и терапевтических исключений, а за счет таланта наших спортсменов. Россия была, остается и будет великой спортивной державой – и вы ничего не сможете с этим сделать.

Лицемерие высших спортивных чиновников – это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений.

Я думаю, что мы переживем все запреты», – заявила Кабаева.