«Художественная гимнастика перестала быть зрелищной». Алина Кабаева раскритиковала новые правила

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева раскритиковала современные правила в художественной гимнастике.

«Дело не в нас, гимнастках, а в правилах. Наше время — 2001–2005 годы — действительно называли «золотым» — было очень много сложных элементов, они ценились. Это были уникальные элементы, которые дорого стоили.

Что сделали сейчас? Пошли на упрощение, сделали стандарт, большинство сложных элементов убрали, а что самое главное — что этот стандарт могут сделать многие. Тем самым гимнастику усреднили, и все гимнастки теперь делают одинаковые элементы.

Талантливым уникальным девочкам, которые могут сделать и показать больше, просто не дают возможности это сделать, потому что все что сверх — не считается. Они будут тратить свои силы, рисковать, а этот риск будет не оправдан.

Мне грустно, честно могу сказать. Но я надеюсь, что не все потеряно. Мы готовы работать с Международной федерацией гимнастики. И я думаю, что ситуация в будущем исправится», – рассказала Кабаева.

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики

«Подстроено ли это было? Я уверена и знаю». Оказывается, Алина Кабаева отбывала дисквалификацию (и тогда же пошла в политику)