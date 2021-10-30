Алина Кабаева: «На Олимпиаде-2000 думала, золото у меня в кармане, залезла в карман – а там ее нет. Спасибо Барсуковой, что привезла медаль в нашу страну»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Юлия Барсукова Сидней-2000 Афины-2004 сборная России (художественная гимнастика) Гимнастика

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх. 

На Играх-2000 в Сиднее Кабаева упустила обруч за площадку и стала третьей в многоборье, победу одержала Юлия Барсукова. На Олимпиаде в Афинах в 2004-м Алина выиграла золото. 

«Я хочу поблагодарить Юлию: здорово, что олимпийская медаль Сиднея ушла в нашу страну. Наш Олимпийский комитет изначально считает, сколько примерно золотых мы можем привезти с Олимпиады. 

Для меня была трагедия личная – как так получилось? Думала, медаль у меня в кармане, залезла в карман – а там ее нет. То, что Юля выиграла и привезла золотую медаль – огромное ей спасибо. И вся страна тогда сказала ей спасибо. 

В Афинах я понимала, что шансов зайти на еще одну Олимпиаду у меня мало. Художественная гимнастика – молодой вид спорта, это был последний шанс победить. 

Но о победе я не думала. Сказала себе, что нужно сделать все, что умею. Спасибо всем тренерам, массажистам, хореографам – это золото не только мое, но и всей команды», – сказала Кабаева в эфире передачи «Вечерний Ургант». 

«Я бежала за ним и думала: неужели это сон?» Происшествие на Олимпиаде, которое сделало Алину Кабаеву символом гимнастики

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