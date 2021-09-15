Симона Байлс: «Мне следовало уйти задолго до Токио – на тот момент история с Нассаром освещалась в СМИ уже два года. Это было слишком»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлc поделилась мыслями о завершении карьеры.

На Олимпиаде-2020 в Токио американка завоевала серебро командного турнира и бронзу на бревне. В ходе соревнований Байлс снялась с нескольких дисциплин, объяснив это психологическими проблемами.

В сентябре Байлс выступала на слушаниях в Сенате США по делу Ларри Нассара, бывшего врача сборной, обвиненного в сексуальном насилии.

«Если вы посмотрите на все, через что я прошла за последние семь лет, я не должна была попасть в олимпийскую команду. Мне следовало уйти задолго до Токио – на тот момент история с Ларри Нассаром освещалась в СМИ уже два года. Это было слишком.

Но я не собиралась отдавать ему то, над чем работала с 6 лет, и позволить ему отнять у меня эту радость. Так что я продолжала до тех пор, пока мои разум и тело позволяли мне», – рассказала Байлс.

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