Ирина Винер-Усманова: «Пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Там было 8 судей, которые были на Олимпийских играх»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль.

Россиянка Дина Аверина стала второй на Олимпиаде в Токио, уступив представительнице Израиля Линой Ашрам. Российская сторона неоднократно подавала протесты на судейские оценки.

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в красной зоне.

Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что министерство здравоохранения не пускает Россию. Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил.

Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю», – сказала Винер-Усманова.

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