Дина и Арина Аверины выступят на ЧМ в Японии. Ранее с турнира снялась олимпийская чемпионка Линой Ашрам

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате мира в японском Китакюсю, который пройдет 27-31 октября.

Ранее сообщалось, что турнир по художественной гимнастике пропустит сборная Израиля, за которую выступает Линой Ашрам – олимпийская чемпионка Токио-2020.

«Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе – сестры Аверины, дай бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать (Анастасия) Максимова и (Анастасия) Татарева, вместо них (Карина) Метелькова, (Мария) Толкачева и (Полина) Орлова.



Также в составе будут (Ангелина) Шкатова, (Алиса) Тищенко, (Анастасия) Близнюк, (Ольга) Карасева», – рассказала Винер-Усманова.

Почему Израиль снялся с ЧМ по художке? И правда ли, что олимпийские выступления Авериной и Ашрам недоступны в интернете (так говорит Винер)?