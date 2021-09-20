Глава техкома FIG Кузьмина продолжает работать специалистом сборной РФ по художественной гимнастике. По словам Винер, она уже 26 лет живет в Японии

Глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина продолжает работать во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) специалистом сборной.

Список кандидатов в спортивные команды РФ по художественной гимнастике на 2021 год был утвержден министром спорта РФ Олегом Матыциным 24 декабря 2020 года и опубликован на сайте .

В дополнениях к документу, последнее из которых подписано замминистра спорта Алексеем Морозовым 18 августа 2021 года, нет информации о том, что Кузьмина больше не является работником ВФХГ.

Стаж работы Кузьминой в сборной России – 18 лет.

Ранее глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова сообщила, что Кузьмина уже 26 лет живет в Японии и приезжает в Россию, чтобы посмотреть, «жива ли квартира».

19 сентября стало известно, что кандидата от России на пост главы техкома FIG Кузьмину сняли с выборов – Кузьмина планировала переизбираться на выборном конгрессе, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года.

«Такую гадость сотворила на Олимпиаде». Винер сообщила о снятии кандидатуры Кузьминой с выборов на пост главы техкома FIG

Винер грозила снять Кузьмину с выборов главы художки. Теперь эти слова исчезли, да и вообще у нее нет такого права