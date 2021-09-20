Глава техкома FIG Кузьмина продолжает работать специалистом сборной РФ по художественной гимнастике. По словам Винер, она уже 26 лет живет в Японии

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Наталья Кузьмина Гимнастика

Глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина продолжает работать во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) специалистом сборной. 

Список кандидатов в спортивные команды РФ по художественной гимнастике на 2021 год был утвержден министром спорта РФ Олегом Матыциным 24 декабря 2020 года и опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

В дополнениях к документу, последнее из которых подписано замминистра спорта Алексеем Морозовым 18 августа 2021 года, нет информации о том, что Кузьмина больше не является работником ВФХГ. 

Стаж работы Кузьминой в сборной России – 18 лет. 

Ранее глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова сообщила, что Кузьмина уже 26 лет живет в Японии и приезжает в Россию, чтобы посмотреть, «жива ли квартира»

19 сентября стало известно, что кандидата от России на пост главы техкома FIG Кузьмину сняли с выборов – Кузьмина планировала переизбираться на выборном конгрессе, который пройдет с 5 по 7 ноября 2021 года. 

«Такую гадость сотворила на Олимпиаде». Винер сообщила о снятии кандидатуры Кузьминой с выборов на пост главы техкома FIG

Винер грозила снять Кузьмину с выборов главы художки. Теперь эти слова исчезли, да и вообще у нее нет такого права

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