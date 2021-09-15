Винер-Усманова о главе техкома FIG Кузьминой: «Ей надо было показать всему миру, что она не россиянка. Вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение снять кандидатуру Натальи Кузьминой с выборов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG).

Кузьмина уже занимает данную должность, но с 5 по 7 ноября должны пройти выборы нового руководителя. Ранее комитет во главе с Кузьминой заявил, что не нашел судейских нарушений во время соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Сегодня я сделала внеочередной выходной в своей сборной команде, чем дети были все очень расстроены. Они после Олимпиады как-то «озверели» и начали тренироваться в три раза больше, такие они у нас.

Вот эти Аверины, которых я обозвала мокрыми курицами после того, как они сказали, что они закончат, я извинилась перед ними, потому что они сказали о желании закончить, так как боятся, что их и дальше будут «убивать».

Поэтому я никогда не прощу слезы моих детей и никому. Человек, который это все сделал, к сожалению, из России. Но выборы впереди были, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения. Но вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли ее с выборов», – заявила Винер-Усманова.

«Такую гадость сотворила на Олимпиаде». Винер сообщила о снятии кандидатуры Кузьминой с выборов на пост главы техкома FIG