«Вы как смеете? Вы с ума сошли? Вы будете подводить народ?» Винер-Усманова рассказала, как убедила Авериных остаться

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала, как убедила Арину и продолжить спортивную карьеру после в Токио.

«Позвонила мне Арина и говорит: «Ирина Александровна, мы придем 30-го числа». Я спрашиваю: «С букетиком цветов, сказать, что вы закончили?» – «Да, мы хотим закончить, хотим пойти в экономический институт».

«Я говорю: «Значит так, минуточку, курица мокрая. Тебя как страна встретила? Тебя как на Красную площадь повезли? Как вам министр иностранных дел сказал: «Дина, ты наше золото». И сейчас президент вам вручать будет награду. Вы как смеете? Вы с ума сошли? Вы будете подводить народ? Вы будете подводить людей, которые устроили такое в интернете?

Та девочка ( , олимпийская чемпионка Токио-2020) ни в чем не виновата, но она закрыла свой Instagram, потому что туда приходили очень нелицеприятные вещи, и сама Дина призвала оставить Линой в покое.

И сейчас, после того, как вашими портретами разрисовывают дома, после разделения людей во всем мире на тех, кто за и против, пока идет целая война, вплоть до того, что ваши упражнения нельзя целиком посмотреть в интернете, и вы после этого будете мне говорить об этом? Убью. Быстро на тренировку». И они пришли.

А потом я их подозвала и говорю: «Ну что, изверги рода человеческого? Долго вы меня будете мучить? Вы меня проверяли? Вы думали, что я вам скажу, что вы старенькие и у меня есть молодые? «Да мы так думали», – ответили они. «Быстро на место в зал, тренировки продолжаются», – сказала Винер-Усманова во время марафона «Новое знание».

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